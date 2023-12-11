Охлобыстин призвал простить тех, кто стал «релокантом по глупости»
Актер Иван Охлобыстин высказался о релокантах. Он отметил, что часть из них, тех уехал за границу «по глупости», необходимо простить. Фрагмент интервью с ним выложило РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
Артист пояснил, что людей, которые уехали за границу в прошлом году, можно разделить на две категории.
Первая — это те, кто поливал Россию грязью, допускал резкие высказывания в адрес россиян. Они, безусловно, не заслуживают прощения.
Вторая — это «релоканты по глупости», представители инфантильного поколения, не знающего географию, ничего не смыслящего в жизни. Конечно, уточнил Охлобыстин, их можно простить.
Актер выразил надежду, что в России после СВО появятся новые звезды эстрады, кино, театра. Люди, добавил он, которые прошли через боль, через трудности.