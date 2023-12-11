Названы итоги пилотного этапа программы «Обучение служением»

В России создали Консорциум по развитию программы «Обучение служением»

© Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

Организаторы Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ подвели итоги пилотного этапа программы «Обучение служением», представили лучшие практики и назвали перспективы её реализации в вузах и школах.

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Федеральная программа «Обучение служением» была запущена в образовательных учреждениях России 1 сентября 2023 года. Она дает возможность учащимся принимать участие в решении социально значимых задач, применяя свои профессиональные навыки.

По данным организаторов, в ней приняли участие 63 региона, 130 университетов, 3 колледжа, более 750 социальных партнёров, которые предлагают реальные кейсы для проектной деятельности учащихся.

«Все больше вузов хотят присоединиться к этой программе. На Форуме представлены уникальные методики, готовые для презентации педагогическому корпусу и руководителям образовательных организаций. «Обучение служением» показывает, как студент может быть полезен для решения социально значимых задач и проблем регионов», — сказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

В ходе Форума были представлены результаты всероссийского опроса руководителей НКО об отношении к программе «Обучение служением» и их опыте взаимодействия со студентами.

Специалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ отметили, что 40% опрошенных руководителей НКО имеют представление о программе «Обучение служением», 68% относятся к идее программы положительно.

Около половины респондентов заметили, что реализация идеи социального служения в российских вузах приведёт к улучшению взаимоотношений НКО с вузами и колледжами (53%), положительно повлияет на численность волонтёров (51%), повысит эффективность деятельности НКО в целом (49%) или результативность отдельных программ (48%), а также позитивно повлияет на репутацию НКО (43%).

Ключевым событием линейки форумных мероприятий, посвящённых «Обучению служением», стало объявление о создании Консорциума по развитию программы.

На самом Форуме к нему присоединились 35 партнёров, в том числе РДДМ «Движение Первых», Президентский фонд культурных инициатив, АНО «Национальные приоритеты», Фонд социальных инвестиций, Центр знаний «Машук», Союз писателей России.

Участники Консорциума создадут единую систему обмена информацией, мониторинга, анализа, а также научных исследований, будут оказывать методическую поддержку участникам программы, содействовать формированию профессионального сообщества организаций, развивающих принципы социальной ответственности и методологию «Обучения служением» в России.

На Форуме были презентованы лучшие практики программы «Обучение служением» по итогам 2023 года. Руководители образовательных организаций, преподаватели, студенты, представители некоммерческого сектора, финалисты Премии #МЫВМЕСТЕ обсудили опыт пилотного этапа и представили первые кейсы.

Среди них программы медицинской реабилитации, социального сопровождения и фармацевтического конструирования, социально ориентированные Telegram-каналы и приложения, образовательный акселератор, проектный чемпионат, фестиваль наставнических инициатив, творческие проекты (например, юмористические ролики, популяризирующие семейные ценности).

Также на Форуме #МЫВМЕСТЕ была презентована концепция интеграции программы «Обучение служением» в школьное образование. Активисты «Движения Первых», преподаватели и финалисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ приняли участие в разработке образа будущего программы «Обучение служением.Юношество».

Председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров пояснил, что школьное направление программы в ближайшее время должно быть запущено в 10 пилотных регионах.