В российском детсаду детям выдали грамоты с украинской символикой

В одном из детских садов Хабаровска детям после спортивных соревнований вручили грамоты с гербом Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление образования.

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Там отметили, что в учреждениях проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Для воспитанников грамоты готовились каждым учреждением самостоятельно.

«Инструктор по физкультуре детского сада №122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования», — добавили в пресс-службе.

По их данным, сейчас грамоты изъяты, проводится проверка инцидента. В управлении добавили, что со всем сотрудниками образовательных учреждений будут проведены беседы, а также экзамены на знание российской символики.