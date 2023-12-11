В России призвали к выходу из ВОЗ

Россия должна принять решение о выходе из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая навязывает всему миру нездоровые ценности, заявил в беседе с «Царьградом» доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов. По его словам, ВОЗ является чисто политическим инструментом влияния Запада, не имеющим отношения к сохранению здоровья и жизни людей.

Повестка ВОЗ в основном этическая. Это секс-просвет, <...> контроль за рождаемостью, аборты, ювенальная юстиция, эвтаназия. Если говорить в целом, то это расчеловечивание, — подчеркнул профессор.

В частности, как пояснил эксперт, согласно Международной классификации болезней, которую продвигает ВОЗ, педофилия уже не считается извращением, она объявлена психическим расстройством, и людей, страдающих этим «недугом», следует не наказывать, а лечить. Что касается ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), то это направление чиновники ВОЗ даже не считают отклонением.

Также, по словам профессора, ВОЗ ведет «ненормальную патологическую активность» в области поправок в международные медико-санитарные правила. Если нововведения будут приняты, то в случае какой-либо серьезной эпидемии все страны мира фактически потеряют суверенитет, так как ВОЗ в директивном режиме будет указывать, что делать, вплоть до введения военного положения.

ВОЗ является проводником идей глобализма, и основной удар будет всегда направлен на Россию. В этом сомнений нет никаких. Поэтому ВОЗ требует от всех государств, в том числе от нас, подписания этих поправок в международные медико-санитарные правила, — отметил Шафалинов.

Он назвал ВОЗ «организованной преступной группой» с нулевой ролью в реальной медицине.