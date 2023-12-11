Названы самые частые причины разводов в 2023 году

Россия вошла в топ стран по числу разводов. Что чаще всего становилось причиной ссор между супругами в 2023 году, рассказала адвокат по бракоразводным делам Виктория Данильченко.

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По словам эксперта, причины, по которым браки распадаются, могут быть совершенно разными. Это может быть утрата доверия, любви и взаимоуважения, измены, вмешательство родственников в семейную жизнь. Часто люди разводятся по причине насилия в семье, ссор и разногласий. Нередко супруги через некоторое время понимают, что были не готовы к семейной жизни.

Еще одна частая причина разводов — финансовые трудности, когда супруги не могут прийти к единому мнению, каким образом и на что должен расходоваться семейный бюджет. Также часто в семьях возникают разногласия относительно вопросов воспитания детей.

Данильченко добавила, что возраст часто оказывает влияние на стабильность отношений. Молодые пары более импульсивны, нетерпеливы, а потому чаще обращаются с заявлениями о расторжении брака, передает МИР 24.