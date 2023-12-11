Движение Первых запустило Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Она продлится до 28 февраля 2024 года.
Заявки на участие принимаются на сайте елкажеланий.рф.
Акция традиционно проходит в двух форматах.
В офлайн - новогодние деревья с желаниями участников проекта устанавливаются в офисах организаций-партнеров и на площадках крупных мероприятий.
Все желающие могут выбрать себе те заявки, которые смогут исполнить.
В онлайн - на сайте можно подобрать желания, а исполнитель сам определит удобную для него сумму подарка и регион, в котором он готов реализовать мечту участника.
Каждый год к проекту присоединяется Президент Владимир Путин.
Как рассказал председатель правления Движения Первых Григорий Гуров, всероссийская акция «Ёлка желаний» объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела и сделать счастливыми детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
За пять лет в рамках акции были исполнены мечты около 107 тыс. человек.