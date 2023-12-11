Движение Первых запустило Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Она продлится до 28 февраля 2024 года.

Заявки на участие принимаются на сайте елкажеланий.рф.

Акция традиционно проходит в двух форматах.

В офлайн - новогодние деревья с желаниями участников проекта устанавливаются в офисах организаций-партнеров и на площадках крупных мероприятий.

Все желающие могут выбрать себе те заявки, которые смогут исполнить.

В онлайн - на сайте можно подобрать желания, а исполнитель сам определит удобную для него сумму подарка и регион, в котором он готов реализовать мечту участника.

Каждый год к проекту присоединяется Президент Владимир Путин.

Как рассказал председатель правления Движения Первых Григорий Гуров, всероссийская акция «Ёлка желаний» объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела и сделать счастливыми детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.