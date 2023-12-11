Кто родился 11 декабря
Иван Иванович Лоор (68 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.
Был директором нескольких совхозов Алтайского края. Работал в краевой администрации. Занимал должность вице-губернатора края по вопросам агропромышленного комплекса.
В течение восьми лет возглавлял Алтайское краевое Законодательное собрание.
Игорь Николаевич Игошин (53 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите конкуренции.
Работал редактором молодежного радиовещания при Комитете по телевидению и радиовещанию Кировской области. Возглавлял АО «Агропродукт» и ЗАО «Реал-Агро».
Избирался депутатом Государственной Думы III-VII созывов.
А еще в этот день родились:
Маки Салл (62 года), президент Сенегала.
Являлся специальным советником главы страны по вопросам энергетики. Занимал посты министра энергетики, рудников и водных ресурсов, государственного министра внутренних дел и местных коммун, пресс-секретаря правительства. Возглавлял правительство и Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Сенегала. Избирался главой администрации города Фатик.
В 2012 году Маки Салл одержал победу на выборах президента Сенегала. В 2019 году был переизбран на новый срок.
Александр Исаевич Солженицын (1918-2008), русский писатель, публицист. Лауреат Нобелевской премии в области литературы.
Участник Великой Отечественной войны. В 1945 году был арестован за письмо к другу, где критиковал Иосифа Сталина. Александр Солженицын был осужден на восемь лет лагерей и вечную ссылку. В 1956 году был реабилитирован.
Писать начал еще в 1950-х годах. Первая повесть писателя «Один день Ивана Денисовича» была опубликована в 1962 году в журнале «Новый мир». Потом в свет вышли его рассказы «Матренин двор», «Для пользы дела», «Случай на станции Кречетовка», которые подверглись резкой критике властей. После 1966 года сочинения писателя в СССР не печатались вплоть до 1989 года, когда были изданы несколько глав из книги «Архипелаг ГУЛАГ».
В 1960-1970-х за рубежом были изданы его романы «Раковый корпус», «В круге первом», «Август четырнадцатого» и первая часть книги «Архипелаг ГУЛАГ». Это послужило причиной высылки Солженицына из СССР.
В феврале 1974 года он был лишен советского гражданства и выслан за пределы страны. В эмиграции писатель с семьей жил в Швейцарии и США.
В августе 1990 года Александру Солженицыну было возвращено гражданство СССР, и в мае 1994 года он вернулся на Родину.