Кто родился 11 декабря

Иван Иванович Лоор (68 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.

Был директором нескольких совхозов Алтайского края. Работал в краевой администрации. Занимал должность вице-губернатора края по вопросам агропромышленного комплекса.

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В течение восьми лет возглавлял Алтайское краевое Законодательное собрание.

Игорь Николаевич Игошин (53 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите конкуренции.

Работал редактором молодежного радиовещания при Комитете по телевидению и радиовещанию Кировской области. Возглавлял АО «Агропродукт» и ЗАО «Реал-Агро».

Избирался депутатом Государственной Думы III-VII созывов.

А еще в этот день родились:

Маки Салл (62 года), президент Сенегала.

Являлся специальным советником главы страны по вопросам энергетики. Занимал посты министра энергетики, рудников и водных ресурсов, государственного министра внутренних дел и местных коммун, пресс-секретаря правительства. Возглавлял правительство и Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Сенегала. Избирался главой администрации города Фатик.

В 2012 году Маки Салл одержал победу на выборах президента Сенегала. В 2019 году был переизбран на новый срок.

Александр Исаевич Солженицын (1918-2008), русский писатель, публицист. Лауреат Нобелевской премии в области литературы.

Участник Великой Отечественной войны. В 1945 году был арестован за письмо к другу, где критиковал Иосифа Сталина. Александр Солженицын был осужден на восемь лет лагерей и вечную ссылку. В 1956 году был реабилитирован.

Писать начал еще в 1950-х годах. Первая повесть писателя «Один день Ивана Денисовича» была опубликована в 1962 году в журнале «Новый мир». Потом в свет вышли его рассказы «Матренин двор», «Для пользы дела», «Случай на станции Кречетовка», которые подверглись резкой критике властей. После 1966 года сочинения писателя в СССР не печатались вплоть до 1989 года, когда были изданы несколько глав из книги «Архипелаг ГУЛАГ».

В 1960-1970-х за рубежом были изданы его романы «Раковый корпус», «В круге первом», «Август четырнадцатого» и первая часть книги «Архипелаг ГУЛАГ». Это послужило причиной высылки Солженицына из СССР.

В феврале 1974 года он был лишен советского гражданства и выслан за пределы страны. В эмиграции писатель с семьей жил в Швейцарии и США.