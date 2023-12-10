Авиакомпания Georgian Airways запустила рейсы между Тбилиси и Петербургом

Грузинская авиакомпания открыла воздушное сообщение между Тбилиси и Санкт-Петербургом. В воскресенье, 10 декабря в город на Неве прибыл первый рейс. Об этом сообщила управляющая компания аэропорта Пулково.

Авиакомпания Georgian Airways сегодня открыла рейсы по маршруту Тбилиси – Санкт-Петербург – Тбилиси. Самолеты Boeing 737 будут летать дважды в неделю, по средам и воскресеньям.

Вылет из грузинской столицы запланирован в 00:40, прибытие в Петербург – в 03:25. Вылет из аэропорта Пулково – в 04:55, прибытие в аэропорт Шота Руставели – в 09:30. Время местное для каждого аэропорта.

Первый лайнер из Тбилиси в воскресенье встретили Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», и Роберт Оганесян, первый заместитель генерального директора авиакомпании Georgian Airways.

«Мы видим спрос и к летнему сезону надеемся сделать рейс ежедневным», – сказал Оганесян.