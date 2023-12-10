Какой праздник сегодня, 10 декабря

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

День прав человека

Видео дня

10 декабря в мире отмечается День прав человека. Этот праздник официально установлен на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года. Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

Международный день прав животных

10 декабря во всем мире отмечается Международный день прав животных. Этот праздник был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. Он празднуется в один день с Днем прав человека, это неслучайность. Так создатели хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

Всемирный день футбола

Ежегодно 10 декабря отмечается Всемирный день футбола. Праздник является неформальным. Его цель – отдать дань этому виду спорта, который для миллионов людей является не просто игрой, а стилем жизни. 10 декабря проводится множество футбольных матчей разного уровня и масштаба.

День создания службы связи МВД России

10 декабря 1949 года приказом министерства внутренних дел была создана служба связи. Праздник по этому случаю был учрежден позже – 9 августа 1999 года. Тогда вышел приказ министра внутренних дел России «Об объявлении Дня создания службы связи МВД России». Служба связи в стране является одним из главных подразделений в структуре МВД. Она вносит весомый вклад в дело обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью.

События 10 декабря:

325 лет назад (1698 год) Петром I была учреждена первая (и высшая) награда России – императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного.

255 лет назад (1768 год) в Англии была учреждена Королевская академия художеств.

157 лет назад (1866 год) Федор Тютчев написал стихотворение «Умом Россию не понять…».

122 года назад (1901 год) состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий.

36 лет назад (1987 год) Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе.

10 декабря родились:

Русский архитектор, художник Александр Брюллов (1798 – 1877).

Русский поэт, писатель и публицист Николай Некрасов (1821 – 1878).

Немецкая поэтесса, Нобелевский лауреат Нелли Закс (1891 – 1970).

Советский артист цирка (клоун), актер, Народный артист СССР Михаил Румянцев (1901 – 1983).