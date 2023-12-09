«Вести недели» с Дмитрием Киселевым получили ТЭФИ
В Москве объявили победителей национальной премии информационного и общественно-политического вещания ТЭФИ-2023 в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премии.
Лауреатом в этой категории стал информационно-аналитический проект «Вести недели», ведущим которого является гендиректор медиагруппы »Россия сегодня» Дмитрий Киселев. С передачей конкурировали «Центральное Телевидение» с Вадимом Такменевым и «Итоговая программа» с Петром Марченко.
«Это очень важная премия для всего журналистского сообщества, для всех тех, кто работает в новостях, для всех тех, для кого эта профессия — больше, чем профессия, а, действительно, дело жизни… И вот сегодня называют имена лучших из лучших… лучшая информационно-аналитическая итоговая программа — «Вести недели» и ее ведущий Дмитрий Киселев», — сказала корреспондент телеканала «России 1» Ольга Мещерякова в прямом эфире.
«Главным событием телевизионного сезона» назвали работу военных корреспондентов в зоне спецоперации России на Украине.
«Это сейчас делают наши ребята, наши военкоры, которые из регионов едут в «горячую точку», работают там каждый день. И это — ваша награда, ребята», — заявила получавшая премию Ольга Армякова .
ТЭФИ присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств с 21 декабря 1994 года. Победители получают бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного.
Накануне актер из Башкирии Владимир Гарцунов был признан «Лучшим драматическим актером» по версии бразильского фестиваля сериалов Rio Webfest.