«Вести недели» с Дмитрием Киселевым получили ТЭФИ

«Это очень важная премия для всего журналистского сообщества, для всех тех, кто работает в новостях, для всех тех, для кого эта профессия — больше, чем профессия, а, действительно, дело жизни… И вот сегодня называют имена лучших из лучших… лучшая информационно-аналитическая итоговая программа — «Вести недели» и ее ведущий Дмитрий Киселев», — сказала корреспондент телеканала «России 1» Ольга Мещерякова в прямом эфире.