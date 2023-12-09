В Сербии установят памятник консулу Российской империи Щербине

В белградском Русском доме 9 декабря состоялась презентация проекта памятника выдающемуся дипломату, российскому консулу в Косовской Митровице Григорию Степановичу Щербине (1868-1903), который будет установлен на носящей его имя улице в столичном муниципалитете Чукарица. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

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В презентации памятника, автором которого является известный российский скульптор Айдын Зейналов, приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, директор белградского Русского Дома Евгений Баранов. В рамках церемонии академик Сербской академии наук и искусств и бывший посол республики в Москве Славенко Терзич зачитал открытое письмо сербской интеллигенции в адрес городских и властей Белграда с просьбой о содействии реализации этого проекта.

«Григорий Щербина является личностью, заложившей фундамент отношений между Россией и Сербией и отметившей своей работой очень важный период сотрудничества между двумя странами. Поэтому данный проект имеет особое значение. Он реализуется в год 120-летия со дня трагической смерти Щербины, а также 185-летия с момента установления дипломатических отношений между Россией и Сербией», — отметил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Автор проекта Айдын Зейналов выразил особую благодарность за инициативу и помощь в реализации проекта Русскому дому в Белграде, а также российской дипмиссии в Сербии и МИД России.

Мероприятие организовано в рамках празднования 185-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сербией. По этому случаю Почта Сербии в сотрудничестве с Русским Домом выпустила памятное филателистическое издание с изображением Григория Щербины.