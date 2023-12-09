Умер критик Андрей Немзер

Литературный критик Андрей Немзер скончался на 67-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщил литературовед и публицист Александр Архангельский.

«Андрей Немзер умер. Какая-то важная часть жизни оборвалась», — написал Архангельский.

При этом причину кончины Немзера литературовед уточнять не стал.

Немзер в 1979 году окончил филологический факультет Московского государственного университета (МГУ). Он был кандидатом филологических наук. Немзер работал заведующим отделом критики журнала «Литературное обозрение», обозревателем в газетах «Независимая газета», «Сегодня», «Время новостей». Преподавал в Российской театральной академии и в Высшей школе экономике (ВШЭ).