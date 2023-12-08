В РФ выпустили почтовую марку и конверт с Жириновским
В России выпустили почтовую марку и конверт с изображением основателя Либерально-демократической партии РФ Владимира Жириновского. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.
«Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского», — написал он, прикрепив к посту их снимки.
t.me/leONovLIFE/1784
Напомним, что Жириновский скончался на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года после продолжительного лечения в больнице обширного поражения легких на фоне COVID-19. Основателя ЛДПР похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
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