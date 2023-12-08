В ассоциации родкомитетов отреагировали на трагедию в брянской школе
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова в разговоре с Рамблером прокомментировала трагедию в брянской школе, где ученица открыла стрельбу по одноклассникам, а также высказалась о выдвинутом после инцидента предложении зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова.
Ранее Милонов предложил изменить закон о психиатрической помощи. По словам парламентария, он должен включать диспансерное профилактическое наблюдение у психиатра, как и у остальных врачей.
На сегодняшний у нас сложилась ситуация, при которой принудительно поместить человека в психиатрическую больницу и оказывать ему помощь можно только в том случае, если он уже что-то совершил. А до какого-то инцидента этого делать нельзя - только с согласия человека. И это работает не только в отношении детей, но в целом в отношении всех граждан. При этом я полагаю, что в школах можно было бы ввести определенные нормы. Ведь школьники в любом случае сдают справки в образовательные организации, проходят диспансеризацию. В рамках этой диспансеризации осмотр у психиатра можно было бы сделать обязательным. Однако, насколько мне известно, такие осмотры проходят и сейчас, но, может быть, не повсеместно. Соответствующие требования постоянно меняются: то нужно проходить осмотр у определенного врача, то нет. Отследить это трудно, в разных регионах это осуществляется по-разному. Поэтому, может быть, все это и нужно зафиксировать на федеральном уровне.Ольга ЛетковаРуководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России
При этом Леткова задалась вопросом о судьбе школьников, которые не смогут получить положительное заключение врача-психиатра в случае введения соответствующей нормы.
"У нас каждый имеет право на образование. Даже если ребенок не прошел осмотр у психиатра, то ему не имеют права отказать в обеспечении его права на образование. Так что здесь - при введении в стране каких-то единых требований - могут возникнуть вопросы юридического характера. Есть же конституционное право. Кроме того, такие формы медицинских осмотров детей, согласно законодательству, происходят с согласия их родителей. Самостоятельно согласие на такие осмотры могут давать подростки, достигшие 15-летнего возраста. Соответственно, принудительными такие осмотры быть не могут никак", — заявила она.
Очередная трагедия, связанная со стрельбой в школе, является поводом задуматься о глубинных причинах происходящего, добавила глава ассоциации.
"Везде пишут, что эта школа недостаточно хорошо охранялась. Но подобные происшествия происходили и в учебных заведениях, которые охранялись достаточно хорошо. Это не первый подобный случай в России. К сожалению, в последние годы они стали систематическими. Поэтому, думаю, дело не в охране. Если дети захотят - они пронесут в школу все что угодно. Пронесут в портфеле или занесут через окно - найдут способ. Охрана не пускает в школу посторонних, а "свои" дети заходят. Никуда от этого не деться... Нам надо задуматься о глубинных причинах подобных происшествий. Наверное, что-то не в порядке не только с психикой детей, но и с их восприятием жизни, окружающей действительности. Среди тех, кто совершал подобные преступления, по-моему, был только один мальчик, которого признали психически нездоровым. Конечно, когда люди идут на такое, то это уже говорит об их плохом психическом состоянии. Но это не означает, что для их поступков не было других причин. В подростковом возрасте люди порой склонны к категоричности, к резким суждениям и так далее. Если они не находят в жизни чего-то хорошего, светлого - того, чего они сами хотят, то они вполне могут пойти на кокой-то крайний шаг. У них должны быть правильные установки... Мне кажется, что здесь нужно работать именно над тем климатом, в котором мы растим наших детей", — заключила Леткова.
Напомним, утром 7 декабря ученица 8-го класса брянской гимназии No5 пришла в школу с помповым ружьем своего отца. Она зашла на урок биологии и открыла стрельбу по одноклассникам. Жертвами нападения стали два человека, одна из них — сама стрелявшая. Пятеро человек пострадали, их доставили в больницу.