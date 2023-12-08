В ассоциации родкомитетов отреагировали на трагедию в брянской школе

"Везде пишут, что эта школа недостаточно хорошо охранялась. Но подобные происшествия происходили и в учебных заведениях, которые охранялись достаточно хорошо. Это не первый подобный случай в России. К сожалению, в последние годы они стали систематическими. Поэтому, думаю, дело не в охране. Если дети захотят - они пронесут в школу все что угодно. Пронесут в портфеле или занесут через окно - найдут способ. Охрана не пускает в школу посторонних, а "свои" дети заходят. Никуда от этого не деться... Нам надо задуматься о глубинных причинах подобных происшествий. Наверное, что-то не в порядке не только с психикой детей, но и с их восприятием жизни, окружающей действительности. Среди тех, кто совершал подобные преступления, по-моему, был только один мальчик, которого признали психически нездоровым. Конечно, когда люди идут на такое, то это уже говорит об их плохом психическом состоянии. Но это не означает, что для их поступков не было других причин. В подростковом возрасте люди порой склонны к категоричности, к резким суждениям и так далее. Если они не находят в жизни чего-то хорошего, светлого - того, чего они сами хотят, то они вполне могут пойти на кокой-то крайний шаг. У них должны быть правильные установки... Мне кажется, что здесь нужно работать именно над тем климатом, в котором мы растим наших детей", — заключила Леткова.