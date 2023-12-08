Мошенники украли у актрисы театра Чехова почти 20 миллионов рублей

Мошенники украли у актрисы Московского художественного театра им. А.П. Чехова Марии Зориной почти 20 миллионов рублей. Об этом сообщают «Известия».

Первый звонок злоумышленник, который представился артистке заместителем руководителя департамента культуры Сергеем Перовым, совершил в конце сентября. Он сообщил Зориной, что ее внутрибанковский счет взломан. Позже ей позвонил мужчина, назвавший себя Давыдовым Д., и сообщил о необходимости вывести все сбережения актрисы с банковских счетов и перевести их на резервный, безопасный счет.

После этого артистка перевела злоумышленникам 1,8 миллиона рублей, а еще через несколько дней — 4,5 миллиона. Тогда мошенники заявили ей, что ее квартира была продана незаконно, убедив совершить новую сделку по продаже недвижимости. Полученные с продажи квартиры и машины марки BMW X1 Зорина также перевела злоумышленникам. Общая сумма кражи составила 19,822 миллиона рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию 7 декабря. Правоохранительные органы проводят проверку.