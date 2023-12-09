В Госдуме рассказали, чего хотят женщины в России

Никто любовь и счастье извне навязать человеку не может. Ну мы все это понимаем, все взрослые люди. И что делать в этой ситуации? Не может государство дарить людям любовь и счастье. Хотя Валентина Ивановна Матвиенко министерство такое предлагала создать. Я не против. Но вопрос, что делать государству? Вот есть ответ президента. Он очень простой. Знаете его? Следующий год — Год семьи. Отлично, я тоже за, двумя руками. <...> Ну, понятно, почему Год семьи, — потому что рождаемость падает, потому что мы вымираем. Что значит этот Год семьи для женщин? Скажите мне, пожалуйста, — сказал он.