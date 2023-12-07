Александр Усс отреагировал на действия Госдепа США в отношении его сына

Предприниматель Артем Усс находится в России, представители властей США могут свободно приехать и задать ему вопросы, рассказал его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс. Об этом пишет РИА «Новости».

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Во вторник, 5 декабря, Госдеп США объявил награду до 7 млн за информацию об Артеме Уссе и попросил сообщать в ФБР любую информацию о его местонахождении.

Сенатор отметил, что представители ведомства имеют все возможности в рамках механизмов правовой помощи приехать в Россию и задать его сыну вопросы по интересующих их темам.

Кроме того, добавил политик, они могут задать вопросы заочно, с тем, чтобы установить истину. Он предположил, что «она [истина] им не нужна».