«Газета.Ru» получила просветительскую ESG-премию

Анна Урманцева, журналист, заместитель главного редактора «Газеты.Ru»: «Мы очень рады, что жюри премии «ТекстВИЭ» оценило наш порыв рассказать читателям про возобновляемый источник энергии – лес. На конкурс было представлено интервью с одним из ведущих мировых экспертов по лесам, руководителем лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета Константином Крутовским. Этот ученый работал и в США, и в Германии, параллельно возглавляя уникальную лабораторию в России. В своем интервью профессор рассказал о том, что в России 20% всех мировых лесных запасов — это 1,2 млрд гектаров. Лес занимает почти 70% территории нашей страны. Это колоссальный природный ресурс и альтернативный источник энергии. Если завтра закончится нефть и газ, то из целлюлозы можно будет получать спирт, а потом использовать его как биотопливо или с помощью простого сжигания получать тепло и электроэнергию».