«Газета.Ru» получила просветительскую ESG-премию
6 декабря состоялась церемония награждения Всероссийского конкурса СМИ, интернет-ресурсов, блогеров в сфере возобновляемых источников энергии «ТекстВИЭ». В номинации «ВИЭ — это рядом» награду получила заместитель главного редактора «Газеты.Ru» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Анна Урманцева.
Жюри премии отметили материал Урманцевой «Предъявите геном дерева. Как ученые помогают в борьбе за возобновляемый источник энергии — лес». Это интервью с генетиком Константином Крутовским, в котором он рассказывает поразительные для неспециалистов факты – почему так часто горят леса и действительно ли это плохо, как можно остановить незаконную вырубку деревьев с помощью науки и зачем нужно возрождать институт лесничества.
Анна Урманцева, журналист, заместитель главного редактора «Газеты.Ru»: «Мы очень рады, что жюри премии «ТекстВИЭ» оценило наш порыв рассказать читателям про возобновляемый источник энергии – лес. На конкурс было представлено интервью с одним из ведущих мировых экспертов по лесам, руководителем лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета Константином Крутовским. Этот ученый работал и в США, и в Германии, параллельно возглавляя уникальную лабораторию в России. В своем интервью профессор рассказал о том, что в России 20% всех мировых лесных запасов — это 1,2 млрд гектаров. Лес занимает почти 70% территории нашей страны. Это колоссальный природный ресурс и альтернативный источник энергии. Если завтра закончится нефть и газ, то из целлюлозы можно будет получать спирт, а потом использовать его как биотопливо или с помощью простого сжигания получать тепло и электроэнергию».
Анна Урманцева давно занимается популяризацией науки. Она автор и ведущая телепрограммы «Мозговой штурм», лауреат просветительских премий. С 2022 года занимает пост заместителя главного редактора «Газеты.Ru».
Алексей Жихарев, председатель жюри «ТекстВИЭ», директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики: «Я рад отметить тот факт, что география нашего конкурса расширяется. В этом году мы получили заявки не только от федеральных деловых и отраслевых СМИ, но и активно подключились к освещению темы ВИЭ региональные журналисты. К примеру, в этом году соревновались журналисты из Республики Дагестан, Чеченской Республики, с Юга России, Северо-Запада, Поволжья и даже стран СНГ. Все молодцы!»
Всероссийский конкурс СМИ, интернет-ресурсов, блогеров в сфере возобновляемых источников энергии «ТекстВИЭ» проводится Ассоциацией развития возобновляемой энергетики при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и «Российского энергетического агентства» Минэнерго России. Он призван популяризировать климатическую проблематику и привлечь внимание к низкоуглеродной экономике.
Информационные справки:
«Газета.Ru» – общественно-политическое онлайн-СМИ, которое не только круглосуточно освещает общую российскую и мировую повестку, но и формирует её своими эксклюзивными материалами. Входит в топ-3 самых цитируемых СМИ России («Медиалогия», 2023).
Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.