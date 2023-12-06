Делегация МЧС РФ прибыла на Кубу

Делегация МЧС России совместно с коллегами из Белоруссии прибыла на Кубу. Как сообщает корреспондент ТАСС, самолет совершил посадку в международном аэропорту Хосе Марти в Гаване.

Планируется, что члены российской делегации примут участие в XI конгрессе по чрезвычайным ситуациям и VII Международной конференции пожарных. В рамках сессий и мероприятий конгресса и конференции обсудят современные методы организации и обеспечения гражданской обороны, современные методы пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, влияние климатических изменений на частотность ЧС природного характера, методы борьбы с ними. Также планируется уделить внимание возможности международного сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе в сфере предупреждения и ликвидации ЧС.

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В программу конгресса и конференции также входит посещение регионального российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля, начало создания которого было положено в 2009 году. Официально он был открыт в 2014 году. На сегодняшний день в центр поставлены и введены в эксплуатацию лабораторное оборудование, тренажерный комплекс, технические средства обучения, пожарная и аварийно-спасательная техника, включая 10 специализированных автомобилей, которые используются как в учебных целях на территории центра, так и в практической деятельности по обеспечению безопасности в столице Кубы.

Также российская сторона завершила поставку классов первой доврачебной помощи и горноспасательной подготовки, учебно-тренировочного комплекса контейнерного типа "Штурм", учебно-тренировочного комплекса для подготовки водолазов "Байкал" и аварийно-спасательного инструмента и оборудования "Простор". Всего за время работы центра на его базе организовано 83 курса повышения квалификации с участием 1 187 слушателей.