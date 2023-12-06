Многомиллионная аудитория выбрала лауреатов XI Народной премии «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге

3 декабря в Санкт-Петербурге состоялась XI церемония вручения Народной премии «Звезды Дорожного радио». Гостями шоу стали 9000 зрителей под сводами «Ледового дворца» и более 3 000 000 — у прямой трансляции в Одноклассниках.

© «Дорожное Радио»

Ведущими церемонии выступили знаменитые иллюзионисты братья Сафроновы. Трио подготовило фееричную шоу-программу, включающую в себя зрелищные номера с участием лауреатов премии. Так, SHAMAN рисковал жизнью, оказавшись запертым в ящике, к которому медленно приближались циркулярные пилы. Зал замер в напряжённом ожидании, но опасения были напрасны: когда острые как бритвы зубья пил достигли цели и разрезали короб, музыканта там уже не было — через несколько секунд целый и невредимый артист шёл по трибуне между рядами изумленных зрителей, исполняя свой хит «Я русский».

Это был не единственный сюрприз, подготовленный организаторами и музыкантами. Под бурные аплодисменты Филипп Киркоров и Жасмин презентовали на церемонии новую совместную песню. Громкая премьера произвела фурор в «Ледовом дворце». Релиз чувственной композиции «Личное тело» состоится в середине декабря. Зрители «Ледового» получили уникальную возможность первыми услышать будущий хит.

Филипп Киркоров: «Это большая песня, которую ждёт долгая жизнь. Сначала мы хотели выпустить "Личное тело" весной, ведь премьера в декабре — это всегда риск для артиста. Но нам очень хотелось как можно быстрее показать её миру. Спасибо Жасмин за прекрасную работу. Она мне как сестрёнка, с ней очень комфортно работать».

«Дорожное радио» сделало ещё один подарок всем поклонникам отечественной музыки — долгожданное воссоединение группы «Чай Вдвоем». В последний раз коллектив выступал на самой первой церемонии вручения Народной премии в 2012 году, и вот, спустя более, чем 10 лет, Стас Костюшкин и Денис Клявер снова на сцене вместе, и снова на «Звездах Дорожного радио»!

Денис Клявер, солист дуэта «Чай Вдвоем»: «Питер — дом родной! Прошло почти 12 лет, а нас не покидает ощущение, будто это было вчера. Низкий вам поклон, дорогие слушатели "Дорожного радио"! Здесь мы только благодаря вам!»

За Юту проголосовали миллионы радиослушателей, ее композиция «Я буду ждать тебя» сохраняла лидирующую позицию в чарте на протяжении 15 недель. Артистка обратилась к «Дорожному радио» и трогательно поздравила станцию с важной датой: «Люблю Питер, люблю “Дорожку”, да и работу свою люблю! Этот концерт запомнится всем надолго, ведь радиостанция отмечает юбилей! Желаю много хорошей музыки, а значит, и много здоровья!»

SHAMAN вышел на красную ковровую дорожку в сопровождении охранников. К руке одного из крепких мужчин был пристегнут загадочный чемоданчик в цветах национального триколора. Что внутри дипломата, артист пообещал показать и рассказать на своих будущих сольных концертах, приуроченных к Международному женскому дню, которые состоятся 9 и 10 марта в столичном «Крокус Сити Холле» при поддержке «Дорожного радио». А про полученную награду музыкант молчать не стал. SHAMAN, вместе с которым многотысячный зал исполнил композиции «Самый русский хит» и «Я русский», рассказал, почему именно этот приз особенно важен для него: «Премия "Дорожного радио" называется народной абсолютно заслуженно. Она ценна тем, что победителя выбирают слушатели. Это, в первую очередь, их победа. Статуэтка – знак признания и любви многомиллионной аудитории, а это для меня самое главное».

Для Дениса Майданова церемония в 2023 году юбилейная — десятая. А рекордсмен премии — Татьяна Буланова, ставшая лауреатом в одиннадцатый раз. Певица не оставалась без награды ни разу в истории «Звезд Дорожного радио». Артистка призналась, что премия давно стала для нее доброй традицией: «Церемония всегда проходит на высшем уровне, и она очень много для меня значит. Абсолютно все статуэтки я храню дома. Конечно, приятно получить такое внимание слушателей радиостанции. Не по блату, не по знакомству, а по-настоящему! Мне очень приятно, спасибо вам!»

Гостями церемонии также стали слушатели «Дорожного радио», которые победили в конкурсе «Звезды становятся ближе», проходившем на сайте радиостанции. 10 счастливчиков из Воронежа, Волжского, Кемерово, Москвы и Нижнего Новгорода отправились в незабываемое путешествие в Санкт-Петербург, встретились с любимыми артистами за кулисами «Ледового дворца», сделали с ними совместные фото и приняли участие в съёмках документального фильма о «Звёздах Дорожного радио».

Какие песни будут признаны лучшими, традиционно решает многомиллионная аудитория радиостанции, голосуя в течение всего года за понравившиеся композиции на dorognoe.ru. Предварительные итоги в еженедельном хит-параде «Звёзды Дорожного радио. Топ-10» подводит программный директор станции Кирилл Сорокин. Руководитель «Дорожного радио» отметил, что церемония в 2023 году стала особенной по ряду причин: «Многие артисты получили награду впервые: Слава, Александр Малинин, Сергей Куренков, Виктор Дорин, Юлия Савичева, группа Dabro, Жасмин и SHAMAN. Этих, на первый взгляд, абсолютно непохожих друг на друга музыкантов объединяет главное – они искренние, настоящие, а их песни любят и знают наизусть слушатели всех возрастов. Эту церемонию мы провели в новом для себя статусе — как лидеры российской радиоиндустрии. Благодаря нашим слушателям и топовым артистам, чьи хиты звучат в эфире, “Дорожное радио” в этом году стало номером один в стране».