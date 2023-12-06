"Телефон - это собственность. Если отбирать телефоны у учеников, то за эту собственность должна будет отвечать школа. И кто имеет какое-то право у них что-то отбирать? И мало ли, что потом может случиться с этим телефоном. Тут есть правовые вопросы касательно того, как все это реализовывать. Но, думаю, строгий запрет на использование телефонов в школах может позволить учителю запретить ребенку доставать телефон или, допустим, попросить его убрать, поговорить об этом с его родителями. Или же можно определиться на уровне школы, на уровне управляющего совета, и определить соответствующий порядок. Может быть, дети будут оставлять телефоны у себя в шкафчиках или же носить их в портфелях. Все эти вещи в дальнейшем будут формироваться с учетом возможностей каждой конкретной школы", — заявила эксперт.