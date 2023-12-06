В Ассоциации родкомитетов отреагировали на введение запрета телефонов на школьных уроках
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова в разговоре с Рамблером прокомментировала введение запрета на использование учениками мобильных телефонов во время школьных занятий, а также рассказала, почему назрела необходимость в принятии соответствующих ограничений.
Ранее законопроект о запрете использования телефонов в школах был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.
Проблема использования учениками сотовых телефонов во время уроков стоит уже давно. И давно родители бьют тревогу, потому что дети практически не учатся, когда у них в руках находится телефон. Им очень трудно отвлекать свое внимание от каких-нибудь игр, социальных сетей и так далее. Конечно, для них учебная информация становится уже не такой интересной. Кроме того, во время контрольных работ многие дети зачастую списывают ответы, используя телефоны. На уроках дети должны учиться, а не заниматься своими делами. Поэтому, в том числе, родители давно ставили вопрос о запрете. Дошло даже до того, что президент давал поручение решить этот вопрос. Затем у нас был принят СанПиН, который запретил использование смартфонов в школах, а сейчас эту норму решили ввести и на законодательном уровне.Ольга ЛетковаРуководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России
Леткова подчеркнула, что в для образовательных целей при необходимости будет использоваться школьная учебная электроника, а не личная.
"В школах ученикам будут выдавать планшеты и другую электронику. Никто не спорит с тем, что она в определенной степени нужна для обучения. Конечно, дети должны осваивать новые технологии и учиться с их помощью", — сказала она.
Вместе с тем Леткова отметила, что в связи с принятием законопроекта о запрете использования телефонов в школах появляется ряд правовых вопросов, например, будут ли у учеников отбирать гаджеты в учебных заведениях.
"Телефон - это собственность. Если отбирать телефоны у учеников, то за эту собственность должна будет отвечать школа. И кто имеет какое-то право у них что-то отбирать? И мало ли, что потом может случиться с этим телефоном. Тут есть правовые вопросы касательно того, как все это реализовывать. Но, думаю, строгий запрет на использование телефонов в школах может позволить учителю запретить ребенку доставать телефон или, допустим, попросить его убрать, поговорить об этом с его родителями. Или же можно определиться на уровне школы, на уровне управляющего совета, и определить соответствующий порядок. Может быть, дети будут оставлять телефоны у себя в шкафчиках или же носить их в портфелях. Все эти вещи в дальнейшем будут формироваться с учетом возможностей каждой конкретной школы", — заявила эксперт.
Леткова также ответила на вопрос о применении санкций к ученикам, нарушившим запрет на использование телефона во время урока.
"Есть уставы школ. Это локальный нормативный акт, который в принципе описывает поведение учеников и учителей, что можно, чего нельзя. Есть и конфликтные комиссии в управляющем совете. То есть некоторые рычаги воздействия на учеников есть, но на сегодняшний день их не хватает. К какой-то ответственности их привлечь нельзя, конкретных мер законом не предусмотрено, но можно, например, провести беседы. Если школа что-то запрещает, то она вправе требовать выполнения этого запрета - и от учеников, и от их родителей - на основании закона. Думаю, что в дальнейшем на уровне локальных актов школы будут прописаны определенные меры. Законодательство еще будет развиваться в этом направлении", — отметила глава ассоциации.
В каждой семье будут самостоятельно решать, давать ли ребенку, отправляющемуся в школу, мобильный телефон, считает Леткова.
"Если оставлять телефон дома, то у ребенка не будет связи с родителями в случае, если что-то случится. Если с ребенком что-то случится в школе, то позвонить родителям сможет и учитель. Но ведь многие дети одни ходят в школу и обратно домой. Не всех из них встречают родители. И в таких случаях наличие у детей телефона вполне обосновано. Так что с детьми нужно разговаривать и объяснять, что телефон нужен для связи с родителями, а пользоваться им в учебное время нельзя", — заключила она.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее отметила необходимость введения в эксплуатацию более 140 школ до конца года.