В Черногории открыли памятник Александру Невскому

"Для нас большая радость, что проект, который не был реализован в течение более 15 лет, наконец, благодаря невероятной помощи, почти чудесной помощи великолепного скульптора академика Зейналова, будет реализован", - заявил директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов.



"Благодаря усилиям Русского дома в Белграде, посольства России в Черногории и Сербской православной церкви два бюста работы знаменитого российского скульптора, академика Российской академии художеств Айдына Зейналова откроются в православный праздник - День памяти великого князя Александра Невского. Примечательно, что памятники станут подарком российского скульптора народу Черногории", - отметили в Русском доме.