Россиянин выиграл в лотерею 50 млн рублей, не угадав ни одного числа

Житель Забайкальского края выиграл в лотерее "Все или ничего" 49 024 480 руб. Об этом сообщает издание Chita.ru со ссылкой на пресс-службу компании "Столото" .

"Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Известно лишь, что счастливчик купил билет в мобильной версии сайта "Столото" за 100 рублей", - рассказал представитель компании в беседе со СМИ.

В лотерее уточнили, что внушительный приз участник лотереи выиграл, не отгадав ни одного числа. Согласно правилам игры, для победы необходимо отгадать все 12 чисел в диапазоне от 1 до 24 или не отгадать ни одно из них.