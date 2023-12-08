Омбудсмен назвала самое популярное обращение по теме СВО

Каждое второе обращение по вопросу СВО касается непредоставления отпусков в установленное время, заявила в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. По ее словам, также поступает большое количество обращений касательно выплат российским военнослужащим.

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В настоящее время каждое второе обращение по теме СВО поступает по непредоставлению в установленное время отпусков военнослужащим. <...> Второй вопрос — это выплаты, — сказала омбудсмен.

Как она отметила, пишут и военные, и их жены и матери. Также родные обращаются по поиску пропавших без вести или оказавшихся в плену солдат, добавила Потяева.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ротация мобилизованных в зоне СВО пройдет за счет контрактников. По его мнению, в связи с активным набором бойцов на контрактную службу сейчас в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации.

В октябре военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил, что увеличение числа служащих по контракту в ВС России может открыть возможности чаще давать участникам специальной военной операции отпуска. По его словам, важно проводить ротацию и отправлять военных на отдых домой.