Умерла художник мультфильма «Жил-был пес» Богомолова

Советский и российский мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова скончалась на 84-м году жизни, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Богомолова была одним из лучших мастеров мультипликации, она «создавала лицо советской анимации», сказал Капков, передает ТАСС.

Она работала над такими мультфильмами, как «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «О том, как гном покинул дом, и…», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пес» и другими.

Капков отметил, что в ее фильмографии более 200 мультфильмов, Богомолова трудилась вплоть до 2015 года.

Наталья Богомолова в 1959-1961 годах училась на курсах художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме» и на историческим факультете МГУ (1962-1968).