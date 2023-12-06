Госдума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах

Госдума в ноябре приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Поправкой к нему в законе "Об образовании в РФ" предлагается прописать, что в обязательную часть учебных программ начального и среднего общего образования должны быть включены уроки труда (технологии). Эта норма в случае принятия закона должна вступить в силу с 1 сентября 2024 года. ТАСС