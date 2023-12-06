Актриса "Глухаря" Корнилова найдена мертвой в доме престарелых

SHOT: Актриса "Солдат" и "Глухаря" Корнилова найдена мертвой в доме престарелых
В Москве скончалась советская и российская актриса театра, кино и ТВ Елена Корнилова.
По данным SHOT, тело артистки обнаружила медсестра пансионата для пожилых людей. Как уточнено каналом, семья поместила пожилую актрису в дом престарелых на Большой Филёвской.
Отмечено, что в последнее время Корнилова "чувствовала себя плохо и жаловалась на слабость".
Труп актрисы нашли примерно через два часа после наступления смерти. Причина выясняется.
Елена Константиновна Корнилова родилась 6 июня 1938 года. Окончила ВГИК. С 1961-го - актриса Пермского театра драмы, с 1964-го, с перерывом, - Театра на Таганке.
Среди сценических работ - спектакли "А зори здесь тихие", "Десять дней, которые потрясли мир", "Преступление и наказание", "Тартюф", "Что делать?"
Экранный дебют - конец 1950-х, в портфолио - "В твоих руках", "Первое испытание" (Ольга Андросова, главная роль), "Годы девичьи" (Ганна), "Странная женщина", "Срочно в номер", сериалы "Солдаты", "Глухарь", "Москва. Три вокзала", другие.