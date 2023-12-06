Актриса "Глухаря" Корнилова найдена мертвой в доме престарелых

В Москве скончалась советская и российская актриса театра, кино и ТВ Елена Корнилова.

По данным SHOT, тело артистки обнаружила медсестра пансионата для пожилых людей. Как уточнено каналом, семья поместила пожилую актрису в дом престарелых на Большой Филёвской.

Отмечено, что в последнее время Корнилова "чувствовала себя плохо и жаловалась на слабость".

Труп актрисы нашли примерно через два часа после наступления смерти. Причина выясняется.

Елена Константиновна Корнилова родилась 6 июня 1938 года. Окончила ВГИК. С 1961-го - актриса Пермского театра драмы, с 1964-го, с перерывом, - Театра на Таганке.

Среди сценических работ - спектакли "А зори здесь тихие", "Десять дней, которые потрясли мир", "Преступление и наказание", "Тартюф", "Что делать?"