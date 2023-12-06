Юристы оценили инициативу депутатов ввести штрафы за оскорбление чувств женщин

Инициатива депутатов Госдумы ввести в России штрафы в 100 тыс. рублей за оскорбление чиновниками и должностными лицами чувств женщин противоречит Конституции, заявила адвокат Мария Ярмуш. Подобные идеи, по ее мнению, звучат саркастично и больше похожи на шутку.

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"Я понимаю, что в этом предложении больше иронии, сарказма, шутки. Это даже не достойно законодательной инициативы. Просто хотят вызвать интерес в СМИ", — сказала Ярмуш в беседе с телеканалом "360".

Она подчеркнула, что по Конституции России мужчины и женщины равны, а любые проявления дискриминации недопустимы. По мнению юриста, защищая лишь одну часть населения, депутаты поставят мужчин в неравное положение – в итоге они также могут оскорбиться.