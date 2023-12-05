Умерла солистка ВИА «Веселые ребята» Людмила Барыкина

В своем время ВИА «Веселые ребята» был на пике своей популярности. Исполнение композиций солистов признавали лучшим, а самих участников считали кумирами. Однако, к сожалению, любая исторя успеха подходит к концу. Сегодня прессе стала известна ужасная новость о смерти Людмилы Барыкиной — звезды ансамбля.

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Эстрадной певице было сравнительно немного: 70 лет. История ее проблем со здоровьем была длительной, женщина вынуждена была столкнуться с серьезным недугом, который, к слову, начался практически сразу после того, как она ушла из профессии. Немаловажный аспект, который сильно подкосил здоровье женщины — это ампутация ноги. К таким суровым мерам врачи прибегли из-за того, что Барыкину лапой задела кошка, ненароком порвавшая сосуды артистке.

Однако, это далеко не все. Дело осложняло наличие ревматоидного артрита у пациентки. С рядом заболеваний Барыкина ушла в мир иной. Свои сожаления уже опубликовал Андрей Малахов, который незадолго до случившегося брал у знаменитости интервью.