Названы победители премии «Большая книга»

Победителем 18-го сезона национальной литературной премии «Большая книга» стал писатель Евгений Водолазкин с романом «Чагин», сообщается в Telegram-канале премии. Отмечается, что его наградили в Доме Пашкова в Москве. Второе место у писателя Юрия Буйды с романом «Дар речи». Третье место отдано Алексею Сальникову и его роману «Оккульттрегер».

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В 2023 г. на соискание премии было номинировано 322 произведения писателей из 73 городов России и семнадцати стран мира. В экспертный совет «Большой книги» вошли писатели Евгений Абдуллаев, Роман Сенчин и Евгения Декина, литературный критик Валерия Пустовая, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев. Председатель – писатель, поэт, драматург Дмитрий Данилов. За первую премию авторы получают 3 млн рублей, вторую премию — 1,5 млн рублей, третью премию — 1 млн рублей.