«Не позорься»: чиновник заставил студента сменить непатриотичную футболку

Вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко заставил студента сменить непатриотичную футболку, сообщает «Омск-информ». Ему не понравилось, что на встречу с ним подросток пришел с надписью Brooklyn на одежде.

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Инцидент произошел 5 декабря, когда вице-губернатор выступал перед студентами СибАДИ. Взгляд чиновника упал на одного из ребят, сидевших в первом ряду. На студенте был лонгслив с названием нью-йоркского района.

О, у него там Brooklyn написано. Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку — не позорься. Что там зашито, неизвестно. Надень хорошую футболку, — обратился чиновник к подростку.

Как отмечают журналисты, спустя несколько минут студенту принесли другую футболку и он надел ее прямо поверх своей непатриотичной одежды. В ответ на это вице-губернатор пожал молодому человеку руку.