В Госдуму внесли законопроект об увеличении страхового стажа родителей

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗР) внесли в Государственную Думу законопроект об увеличении периода ухода за ребенком, засчитываемого в страховой стаж. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдуму внесли законопроект об увеличении страхового стажа родителей
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Поправки предлагается внести в закон «О страховых пенсиях». Если изменения будут приняты, период ухода за ребенком, засчитываемый в страховой стаж матери или отца для последующего получения страховой пенсии, увеличится с полутора до трех лет.

«Женщины с малолетними детьми не могут трудоустроиться, они вынуждены сидеть дома с детьми до трех лет, и это время не засчитывается в их трудовой стаж», — заявил лидер СРЗР Сергей Миронов, который является одним из авторов инициативы.

В ноябре Государственная Дума приняла закон, согласно которому россияне сохранят право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком при досрочном выходе из декрета (до достижения ребенком возраста полутора лет).

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