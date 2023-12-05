В театре назвали причину смерти актрисы Татьяны Владимировой

В театре назвали причину смерти актрисы из "Склифосовского" Татьяны Владимировой
В театре под руководством Александра Калягина Et Cetera, где Татьяна Владимирова служила тридцать лет, назвали причину смерти народной артистки России.
Татьяна Владимирова, советская и российская театра, кино и ТВ, известная по сериалам "Топи" и "Склифосовский", в частности, ушла из жизни сегодня, 5 декабря. Ей было 73 года. Причиной стала болезнь.
"После тяжелой болезни скончалась народная артистка России, ведущая актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова на 74-м году жизни", - уточнили РИА Новости в пресс-службе учреждения культуры.
Там добавили, что о дате прощания и похорон будет сообщено позже.
Татьяна Юрьевна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. В 1973-м окончила Школу-студию МХАТ. На ее сценическом счету - постановки "451 по Фаренгейту", "Морфий", "Смерть Тарелкина", другие, на экранном - "Чокнутая", "Секретарша", "Довлатов", "Псих", "Мосгаз".