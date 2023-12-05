Омбудсмен Москалькова попала в больницу

«Лежу в больнице, под капельницей», — рассказала она, выразив надежду, что уже в ближайшее время вернется к работе.

31 августа в Москве в тяжелом состоянии госпитализировали 52-летнего депутата Госдумы Сергея Сокола. В июле он перенес операцию в связи с перитонитом, но продолжил работу. Политик был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы Хакасии, однако решил не участвовать в гонке из-за проблем со здоровьем, а 15 сентября сдал мандат члена нижней палаты парламента.