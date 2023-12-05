Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова
Народная артистка России, ведущая актриса столичного театра Et Cetera Татьяна Владимирова скончалась на 74-м году жизни.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
Отмечается, что Владимирова умерла 5 декабря после тяжёлой болезни.
О дате прощания объявят позднее.
Актриса также исполнила роли в фильмах «Довлатов», сериале «Теория вероятности» и других проектах.
В конце ноября в возрасте 98 лет умерла советская актриса Тамара Солодовникова.