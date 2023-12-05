Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова

Народная артистка России, ведущая актриса столичного театра Et Cetera Татьяна Владимирова скончалась на 74-м году жизни.

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Отмечается, что Владимирова умерла 5 декабря после тяжёлой болезни.

О дате прощания объявят позднее.

Актриса также исполнила роли в фильмах «Довлатов», сериале «Теория вероятности» и других проектах.