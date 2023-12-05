Назван самый благополучный для жизни в России регион

Авторы исследования пояснили, что рейтинг они составили на основе соотношения средней зарплаты к расчетной минимальной стоимости жизни. Под последним критерием следует понимать фиксированный набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также минимальный набор услуг на одного человека в месяц.

Средний уровень зарплат выше всего на Чукотке (141 тысяча рублей), в ЯНАО (140 тысяч) и в Москве (122 тысячи). Вслед за ЯНАО в топ самых благополучных для жизни регионов вошли Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская и Магаданская области. Вслед за этими субъектами идет Москва, Чукотка, Санкт-Петербург, Камчатка и Мурманская область.

«Понятно, что лидерами по уровню материального благополучия остаются нефтедобывающие субъекты и регионы Крайнего Севера, где выше зарплаты и больше расходы», — прокомментировал рейтинг глава политической экспертной группы Константин Калачев.