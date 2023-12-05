Летчик Ярошенко рассказал о впечатлениях от американской тюрьмы

«Основная масса американцев — необразованные. Очень много. Я именно беру то, что происходит в тюрьме. Очень многие люди не умеют ни писать, ни читать, потому что там нет обязательного среднего образования. Хочешь — учись, хочешь — не учись. Тем более, там образование очень и очень скудное. Я беру образование наше — российское, советское, более фундаментальное. Я им даже рассказывал их историю, хотя я не историк. Много было таких моментов.



Многие отдают детей учиться в наши вузы. У меня была адвокат, она сына отправила учиться к нам в институт, потому что наше образование на порядок лучше, чем в США, теоретическое образование».