Летчик Ярошенко рассказал о впечатлениях от американской тюрьмы

Лётчик Константин Ярошенко рассказал о впечатлениях от американской тюрьмы
Многие заключённые хотят покинуть США из-за трудной жизни, в частности из-за высоких налогов и плохого образования. Ярошенко провёл в американской тюрьме более 10 лет.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» он рассказал о влиянии государственной пропаганды на американцев, которые считают, что у них лучшая страна. Однако эта иллюзия исчезает, когда им приводишь достоверные факты обратного, пояснил собеседник радиостанции.
«Когда я попал в Америку, я понял, что Америка — это очень лживая и пропагандистская страна, которая промывает своим гражданам мозги. Я стал проводить с заключёнными политинформацию. Завербовал человек 30-40 точно. Многие уже даже хотят сюда приехать на постоянное местожительство. Это русскоговорящие. Ребята молодые, их родители эмигрировали в США, но поняли, что это полицейская страна, тебя могут посадить только лишь по анонимным заявлениям. Всё познаётся в дискуссии. Когда начинали общаться: «Мы самая хорошая страна, самая лучшая». А я им говорю: «Ребята, скажите мне, где ваша американская мечта, в чём она выражена? Посмотрите, как живут люди в фанерных домиках. Чем у вас страна лучше? Вы платите огромные налоги, вы, считай, рабы. Вы не знаете, что творится в мире».
В США слабо развито среднее образование, многие из заключённых не умеют писать и читать, отметил Ярошенко. Поэтому некоторые американцы отправляют своих детей учиться в Россию, добавил он.
«Основная масса американцев — необразованные. Очень много. Я именно беру то, что происходит в тюрьме. Очень многие люди не умеют ни писать, ни читать, потому что там нет обязательного среднего образования. Хочешь — учись, хочешь — не учись. Тем более, там образование очень и очень скудное. Я беру образование наше — российское, советское, более фундаментальное. Я им даже рассказывал их историю, хотя я не историк. Много было таких моментов.
Многие отдают детей учиться в наши вузы. У меня была адвокат, она сына отправила учиться к нам в институт, потому что наше образование на порядок лучше, чем в США, теоретическое образование».
Константин Ярошенко был осуждён в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы. Его обвиняли в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля 2022-го лётчика обменяли на осуждённого в России американского студента Тревора Рида — он отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. Ярошенко провёл в американской тюрьме больше 10 лет.