Умер актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Кустов

Советский актер театра и кино Сергей Кустов умер на 78-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Первого украинского театра детей и юношества на своей странице в социальной сети Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Ушел на тот свет народный артист Украины Сергей Павлович Кустов — эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник», — уведомила пресс-служба театра.

Как напоминает агентство, актер родился в 1946 году в украинском Гадяче, окончил Киевский государственный театральный институт. С 1968 года и до самой смерти артист служил в Первом украинском театре детей и юношества.

Пресс-служба учреждения культуры пишет, что Сергей Кустов посвятил театру 55 лет своей жизни, за это время сыграв более ста ролей. Самыми выдающимися в его карьере были роли Гамлета, Голохвастова в спектакле «За двумя зайцами», Робин Гуда и Лукаша в «Лесной песне».