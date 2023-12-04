Умер автор песни «Наша служба и опасна, и трудна»

Поэт-песенник Анатолий Горохов, советский и российский певец, автор песен «Наша служба и опасна, и трудна» и «Королева красоты», умер на 86-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости».

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О смерти артиста сообщила агентству его супруга, актриса Ада Шереметьева.

Анатолий Сергеевич Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине (Тверь). Он окончил Московскую консерваторию по классу вокала.

В 1960 - 1970-е годы Горохов вел на радио музыкальные передачи «До-ре-ми-фа-соль», «После полуночи».

Поэт написал слова песни «Наша служба и опасна, и трудна». Она звучала в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» и стала неофициальным гимном милиции. Также он написал слова к песням «Королева красоты», «Мир на двоих», «Будь со мной».