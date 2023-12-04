Директор Большого театра получил еще одну новую должность

Директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев избран в секретариат Союза театральных деятелей (СТД) России, куда, в том числе, вошли ректор ГИТИСа Григорий Заславский и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. Новым председателем СТД стал народный артист РФ, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, передает РИА Новости.

По результатам тайного голосования счетная комиссия считает избранным секретариат СТД в количестве 34 человек, — заявил председатель счетной комиссии Сергей Морозов.

На должность председателя Союза театральных деятелей изначально претендовали пять кандидатов, однако четверо из них взяли самоотвод. В результате Машков стал безальтернативным претендентом. Ранее пост главы СТД в течение 27 лет занимал Александр Калягин.