Осужденный за педофилию экс-режиссер «Ералаша» отправился в зону СВО

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный в прошлом году за совращение 13-летнего мальчика, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Об этом сообщила сестра экс-режиссера Дарья.

© Вечерняя Москва

— Он подписал контракт с Минобороны, ушел где-то в октябре. На связь он выходит очень редко, — заявила она.

Сам Белостоцкий в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что подписал контракт с Министерством обороны и теперь он «рядовой боец СВО».

— Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые упекли меня за решетку. И тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи, — написал Белостоцкий.

По словам бывшего режиссера «Ералаша», его поступок можно расценить как харакири японского самурая в попытке доказать истину. Свою вину он все еще не признает, передает MSK1.RU.

В середине июля 2022 года Солнцевский суд приговорил Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима за действия сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего в возрасте до 14 лет. Мосгорсуд же вернулся к первоначальной вменяемой статье — «Развратные действия».