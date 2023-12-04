Путин объяснил непобедимость россиян

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на церемонии вручения премии «Волонтер года» на форуме «Мы вместе» раскрыл секрет непобедимости россиян. Его слова приводит ТАСС.

«Конкурс называется «Мы вместе», и вот пока мы вместе, мы непобедимы», — заявил президент.

Премию «Волонтер года» Путин вручил основательнице детского волонтерского отряда «Юннаты из «Ростка» Наталье Аминевой и ее семье, которые помогают российским военнослужащим, изготавливая маскировочные сети, окопные свечи и даже обыкновенные носки.

Путин также поблагодарил других добровольцев за помощь участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и их семьям.

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Форум «Мы вместе» проходит на выставке «Россия» на ВДНХ, которую открыли 4 ноября. Площадка проработает до 12 апреля 2024 года. На протяжении нескольких месяцев 89 регионов страны будут знакомить гостей со своими достижениями.

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