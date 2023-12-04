Объявлен первый победитель премии "Большая книга"

Читательское голосование национальной литературной премии "Большая книга" закрыто. Всего за книги финалистов было отдано 5452 голоса. Наибольшее количество "лайков" у романа биографии "Шолохов. Незаконный" Захара Прилепина - 1098 голосов. На втором месте со значительным отрывом - "Комитет охраны мостов" Дмитрия Захарова (735 голосов). И совсем чуть-чуть от него отстала дилогия "снарк снарк" Эдуарда Веркина - 3 место 707 голосов.

© Российская Газета

Напомним, что список финалистов этого года внушительный и выглядит так:

Василий Авченко, "Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем"

Оксана Васякина, "Роза"

Эдуард Веркин, "cнарк снарк. Книга 1: Чагинск", "cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада"

МихаилВизель, "Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России"

ЕвгенийВодолазкин, "Чагин"

Дмитрий Захаров, "Комитет охраны мостов"

Евгений Кремчуков, "Волшебный хор"

Родион Мариничев, "Комендань"

Хелена Побяржина, "Валсарб"

Захар Прилепин, "Шолохов. Незаконный"

Михаил Турбин, "Выше ноги от земли"

Александра Шалашова, "Салюты на той стороне"