Путин впервые приехал на выставку "Россия" на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин сегодня впервые посещает выставку "Россия", которая работает на ВДНХ с 4 ноября.

Глава государства осмотрит павильоны, в которых представлены все регионы России. Позже президент вручит премию "Волонтер года" - церемония пройдет в рамках форума гражданского участия "Мы вместе". Участие в нем принимают 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран.

Международная выставка-форум "Россия" является первым событием такого масштаба с советских времен. Она продлится до 12 апреля. Задача мероприятия - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству.

Отдельные павильоны здесь есть у Сбера, ВЭБ.РФ, "Газпрома", VK, "Роснефти", "Сибура". Также работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Помимо выставки проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты.