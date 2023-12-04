Машков может возглавить Союз театральных деятелей РФ
Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков оказался единственным кандидатом на пост председателя Союза театральных деятелей России. Остальные претенденты на этот пост отказались участвовать в выборах, сообщает «Интерфакс».
Ранее действующий глава Союза Александр Калягин заявил, что организации нужна перезагрузка и предложил переизбрать председателя и секретариат СТД. Калягин возглавлял Союз с 1996 года.
На пост главы Союза всего были выдвинуты пять кандидатов. Помимо Машкова, это директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СТД Андрей Борисов и актер Александр Лазарев. Однако все они по разным причинам взяли самоотвод.