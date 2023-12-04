Машков может возглавить Союз театральных деятелей РФ

Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков оказался единственным кандидатом на пост председателя Союза театральных деятелей России . Остальные претенденты на этот пост отказались участвовать в выборах, сообщает «Интерфакс» .

Ранее действующий глава Союза Александр Калягин заявил, что организации нужна перезагрузка и предложил переизбрать председателя и секретариат СТД. Калягин возглавлял Союз с 1996 года.

На пост главы Союза всего были выдвинуты пять кандидатов. Помимо Машкова, это директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СТД Андрей Борисов и актер Александр Лазарев. Однако все они по разным причинам взяли самоотвод.