Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Сергей Кустов

Ушел из жизни советский и украинский актер театра, кино и ТВ Сергей Кустов. Сергей Павлович, знакомый зрителю по роли одного из мушкетеров в эпопее Юнгвальда-Хилькевича, скончался 3 декабря.

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Кустов родился 12 октября 1946 года в Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенкo-Карого. С 1968-го работал в Львовском ТЮЗе (теперь это Первый академический украинский театра для детей и юношества). На сцене сыграл Ленина, Гамлета, Робин Гуда, Павла Власова в постановке "Матери" Горького и Голохвастова в "За двумя зайцами".

Экранный дебют - 1966-й, Илько в революционной драме "Бурьян", сыграл в проектах "Порт", "Город с утра до полуночи", в "Государственной границе", сериале "Анна Герман", в "Возвращении мушкетеров" 2009-го, других.