Лонгриды, экология и личное пространство для новостей – Rambler&Co назвал тренды медиапотребления 2023 года

Читатели стали меньше интересоваться политикой и снова полюбили большие тексты.

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Аналитики Rambler&Co изучили паттерны медиапотребления пользователей в 2023 году. Время чтения, способ и основные часы захода на СМИ остались такими же, как в 2022 году, а в предпочтениях по форматам и темам ситуация поменялась.

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Лонгриды снова в топе

На одном из крупнейших федеральных СМИ России «Ленте.ру» количество просмотров лонгридов стремительно увеличилось, рост (в октябре по отношению к июню) составил 65%. По словам главного редактора Владимира Тодорова, в редакции отметили этот интерес и осознанно сфокусировались на производстве больших информационно-справочных материалов. В 2024 году их количество будет расти.

Аналитики отмечают, что запрос на длинные тексты начал формироваться как ответ на большой информационный поток коротких заметок. С ростом технологий новостей становится все больше на каждой платформе – и в соцсетях, и на сайтах, и в мессенджерах. Для того чтобы в них разобраться, читатель обращается к СМИ за экспертным объяснением и объективной оценкой происходящего. Это подтверждает осеннее исследование Rambler&Co про доверие к новостям из разных источников. Оказалось, почти половина читателей (46%) склонны одинаково доверять информации из СМИ и мессенджера Telegram, но при этом 23% всегда перепроверяют информацию из мессенджера на сайтах медиа. Такие объясняющие материалы становятся основой для больших текстов на медиа и точкой роста аудитории для СМИ в целом.

Зеленый – новый черный

Динамика просмотров разных тематических разделов на СМИ Rambler&Co указывает на то, что интерес к политическим и околополитическим новостям у пользователей постепенно снижается (на октябрь – около 20%), но растет интерес к другим темам – в основном экология и окружающая среда, спорт, наука и технологии. Тема «экология» показала рост на 83%, «наука» – на 63%. Это подтверждает опрос среди читателей, из которого следует, что 74% интересует тема экологии и устойчивого развития в медиа. Также несмотря на сложности с международными поездками в ряд стран, в июне 2023 года зафиксирован прирост просмотров на 91% тематики «путешествия» относительно мая. Читатели стали больше интересоваться темой внутреннего туризма и самостоятельных путешествий по России.

Одно окно потребления

Доля пользователей, заходящих с десктопных и мобильных устройств, остается стабильной на протяжении всего 2023 года (по октябрь включительно), и также преобладает медиапотребление с мобайла. Но доля посетителей, заходящих на площадки СМИ с разных устройств несколько раз в день, относительно невысока. Таким образом, пользователи предпочитают читать новости с разных платформ, но с одного личного устройства, и чаще всего это смартфон.

Исследование проводилось на основе статистики активов медиахолдинга («Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и других), январь-октябрь 2023.

Информационная справка: