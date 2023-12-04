Тюменец подарил нефть Якубовичу

Житель Тюмени Александр Рзянин принял участие в капитал-шоу «Поле чудес» и подарил ведущему Леониду Якубовичу нефть и банный набор. Выпуск с участием жителя Тюменской области вышел в эфир 1 декабря.

«Хотел бы вручить подарки. Я приехал из Тюмени, поэтому не мог не привезти вам нефть. Также банный набор, от моего лучшего друга», — заявил тюменец в эфире шоу.

За барабаном «Поле чудес» мужчина оказался в первой тройке игроков. Сам он работает промоутером, в студии с ним была его любимая девушка с сыном. Леонид Якубович заставил молодого человека взять букет цветов и подарить его своей спутнице.