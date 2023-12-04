Перечислены страны, в которых можно учиться в МГУ

«Зарубежные филиалы Московского университета — это центры подготовки высокопрофессиональных специалистов для нужд экономики и социальной сферы этих стран — Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Все они открыты по просьбе глав государств. По-другому и быть не может, так как фактически они готовят будущую элиту этих государств. Поэтому обучение по большинству образовательных программ в них осуществляется за счет бюджета этих стран. Это образовательный грант или госзаказ», — объяснил Садовничий.