Дочь Федосеевой-Шукшиной выселила мать из столичной квартиры

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину переселили из ее квартиры в Останкинском районе в жилье за МКАД. Об этом сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина в эфире шоу «Звезды сошлись».

Жить в четырехкомнатной квартире на улице Бочкова у Проспекта Мира пожилой артистке не позволяет здоровье — она страдает от бронхиальной астмы. Кроме того, сейчас в бывшем кабинете писателя и режиссера Василия Шукшина идут ремонтные работы. Ольга Шукшина планирует создать здесь музей, посвященный отцу.

Сейчас Лидия Николаевна, как рассказала в телеэфире ее дочь, проживает в двухкомнатной квартире в Новой Москве. В доме есть все для жизни, а поблизости располагается лес, отметила Ольга. Компанию пожилой женщине составляет сиделка — ухаживать за больной матерью дочь не может из-за недавно перенесенной операции на спине. На новогодние праздники родственники заменят сиделку. В июне Федосеева-Шукшина перенесла инсульт, но сейчас ее состояние постепенно улучшается, добавила Ольга. По ее словам, старшая дочь актрисы, Мария Шукшина, в курсе здоровья и переезда матери, однако навещать ее не спешит.

Ольга пояснила, что решение о выселении Федосеевой-Шукшиной принималось всей семьей. В то же время ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник эти сведения отрицает. В разговоре с «Известиями» она заявила, что Лидия Николаевна проживает в своей прежней квартире. Хотя, если семья все-таки решила перевезти артистку в Новую Москву, то решение не было принято против ее воли, считает собеседница газеты.